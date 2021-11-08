За вихідні збільшилась кількість дітей хворих на КОВІД та тяжкохворих на апаратах ШВЛ

Протягом вихідних було зроблено 173 ПЛР-тести, виявлено 32 випадки захворювання на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні в Олександрійській громаді лікуються 327 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 16 дітей.

У стаціонарах перебуває 47 пацієнтів, 5 людей знаходяться під апаратами штучної вентиляції легень. На амбулаторному лікуванні залишається 280 хворих.

Сьогодні на пневмонію хворіє 447 осіб. У стаціонарах міських лікарень знаходиться 20 дітей та 143 дорослих. Троє людей – під апаратами ШВЛ.

Під наглядом сімейних лікарів перебуває 284 хворих.