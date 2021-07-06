За використання поліетиленових пакетів у магазинах Олександрії будуть штрафувати

До уваги підприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення на те, що набрав чинності Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Зокрема, Законом забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг: надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів.

За порушення норм цього Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує до суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські штрафи:

– за порушення вимог частини першої статті 2 цього Закону в розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (частина перша статті 2 вводиться в дію через дев’ять місяців з дня опублікування цього Закону);

– за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів – у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення – у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЗАУВАЖИМО: Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім окремих його положень. Проект Закону зареєстровано за № 2051-1.

Джерело: Олександрійська міська рада