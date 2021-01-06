За яким курсом гривні жителі Кіровоградщини будуть купляти валюту у 2021 року?

Банкіри спрогнозували, яким буде курс гривні до кінця 2021 року. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на прес-службу «НВ Бізнес».

Макропрогноз складений на підставі даних, які надали банкіри і аналітики провідних інвестиційних компаній України, при базовому сценарії розвитку економіки до кінця 2021 року курс гривні буде на рівні 28-29 грн/$.

На економіку України та й інших країн буде впливати успішність боротьби з пандемією. Триматиметься збереження обмежень відвідування масових заходів, а суворі карантини будуть вводитись селективно.

Базовий сценарій передбачає, що Україна буде співпрацювати з МВФ і отримає мінімум два транші в 2021 році. Це відкриє доступ до зовнішнього фінансування від ЄС та інших міжнародних фінансових організацій. Такі подальші дії дозволять Міністерству фінансів завчасно погашати внутрішні і зовнішні зобов’язання, успішно залучаючи кошти у інвесторів через продаж державних паперів.