За якими професіями є можливість підтвердити результати неформального навчання?

Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.12.2013 № 886 (із змінами, з текстом наказу можливо ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.01.2014 за № 5/24782, затверджено Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Такими професіями є кухар, зварник, охоронник, електрозварник ручного зварювання, продавець непродовольчих товарів та слюсар-ремонтник.

Наразі навчальні заклади уповноважені тільки на підтвердження професії кухаря 3-6 розрядів.