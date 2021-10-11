За зимовими субсидіями – в чергу!

Олександрійський міський Центр надання адміністративних послуг надав роз’яснення щодо оформлення субсидій на черговий опалювальний період, нагадавши також основні умови для отримання цієї допомоги, оприлюднені раніше, повідомляє «Голос Громади».

Отже, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти протягом місяця органи соціального захисту населення про наступні зміни:

• складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;

• переліку отримуваних послуг;

• зміни виконавця послуг;

• про здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, а також про здійснення на цю суму платежу (платежів), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.

• набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

• здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Документи на призначення житлової субсидії подаються через Центр надання адміністративних послуг м. Олександрії, за попереднім записом в електронну чергу, яка формується що понеділка на наступний тиждень.

На час візиту до адміністратора ЦНАП при собі необхідно мати:

• оригінал паспорта та ідентифікаційного коду всіх зареєстрованих осіб та членів домогосподарства (а саме: чоловік, дружина, невістка, зять, які зареєстровані за іншою адресою) , а також копії даних документів;

• реквізити банківського рахунку (IBAN) заявника;

• облікові книжки на комунальні платежі;

• попереднє повідомлення на субсидію (за наявності).