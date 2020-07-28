Забрали документи і не платили: жителів Кіровоградщини тримали в рабстві у Херсонській області

У Херсонській області 30-річний житель Скадовського району, який називав себе “бригадиром”, психологічно тиснув на утримуваних, з яких були й мешканці Кіровоградщини, і постійно їх залякував, щоб змусити працювати на полях з ранку до сутінків, повідомляє «Голос Громади».

Людей примушували по 15 годин безоплатно працювати на полях місцевих фермерів.

У поліцію звернулися двоє чоловіків, яким вдалося втекти з трудового рабства. На місце вирушили співробітники відділу боротьби зі злочинами та силовики з “Корда”, які провели спецоперацію по звільненню людей.

У трудовому рабстві перебували ще 13 осіб у віці від 19 до 53 років. Їх тримали в сараї, в антисанітарних умовах. Із звільненими зараз працюють медики та психологи.

“Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі працівники працювали тільки за спальне місце та їжу”, – додали в поліції.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також планують порушити справу за фактом торгівлі людьми.