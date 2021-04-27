Зафіксовано ціну на газ для мешканців Кіровоградщини

Про це йдеться на сайті Кіровоградської обласної державної адміністрації, інформує “Голос Громади”.

Компанія «Нафтогаз України» з 1 травня 2021 року запропонувала своїм клієнтам один із найбільш вигідних річних тарифних планів на газ. Згідно з розрахунками постачальника, вартість газу становитиме 7,96 гривні за кубометр із ПДВ, без урахування вартості розподілу.

“Діяти тариф розпочне з 1 травня і не змінюватиметься до кінця квітня наступного року. Це означає, що регулятор захистив своїх споживачів від майбутніх стрибків ціни взимку. Відтак з травня всі споживачі за замовчуванням переходять на «річний» тариф», – йдеться у повідомленні.