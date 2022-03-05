Загарбник втрачає вже й генералів

Російські офіційні ЗМІ «с пріскорбієм сообщілі» про втрату свого генерала в ході «спєцопєрації на Украінє» (людською мовою – під час загарбницької війни в Україні), Це генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

3 березня стало відомо, що він загинув 1 березня 2022 року під Маріуполем під час вторгнення в Україну.

Нагадаємо, українські офіційні ЗМІ раніше повідомили, що під Гостомелем сім днів тому біля Києва було розгромлено підрозділ так званих “кадирівців” – елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомадом Тушаєвим.