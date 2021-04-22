Заходи до проведення в Олександрії 35-х роковин Чорнобильської катастрофи

Міська влада і громадськість Олександрії готується 26 квітня провести 35-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС та вшанувати її ліквідаторів рядом заходів різного спрямування, повідомляє «Голос Громади».

Передусім це соціальна підтримка ліквідаторів і людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що надається із бюджетів усіх рівнів системно, протягом року. Сьогодні в Олександрії проживає 1027 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 739 ліквідаторів. Їх cоціальний захист здійснюється за такими програмами: санаторно-курортне лікування та оздоровлення; щомісячна грошова компенсація часткової вартості продуктів харчування громадянам, що належать до І та ІІ категорій; виплата грошової компенсації сім’ям з дітьми, які не харчуються в навчальних закладах; пільги на медичне обслуговування громадян; щорічна допомога на оздоровлення та одноразові компенсації ліквідаторам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і сім’ям, що втратили годувальника із числа ліквідаторів; оплата щорічної додаткової відпустки громадянам строком на 16 календарних днів. Окрім того, за ініціативи міської влади управлінням соціального захисту населення до 35-х роковин Чорнобильської трагедії за рахунок коштів обласного бюджету виплатить матеріальну допомогу дітям з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, дітям з інвалідністю загального захворювання, дітям – напівсиротам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 1 (I, II та III групи інвалідності) загальною чисельністю 186 чоловік на суму 93 тис грн. За рахунок коштів міського бюджету буде надана грошова допомога вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на загальну суму 63 тис грн. Допомогу отримають 126 осіб.

Серед організаційних заходів, визначених відповідними рішеннями олександрійської міської влади на вшанування подвигу ліквідаторів аварії н ЧАЕС, – це тематичні виховні години, виставки, уроки пам`яті, творчий конкурс написання листів-звернень учнів навчальних закладів до ліквідаторів нашого міста «Дякуємо за життя», як підтвердження небайдужості юного покоління до соціальних проблем учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Управління культури і туризму міської ради відповідальне за проведення концерту-реквієму, виставки, флешмобу, експозиції, інших мистецьких та просвітницьких акцій. Соціальна реклама з вуличних бігбордів нагадує про Чорнобильську трагедію словами «Дякуємо за життя».

Також це відеофільм, спеціально створений до пам`ятної дати з вшанування героїзму ліквідаторів з використанням у ньому фото учасників тих подій та архівних матеріалів. У друкованих та електронних місцевих засобах масової інформації проводиться висвітлення міських меморіальних заходів.

А для особистого відзначення учасників ліквідації катастрофи будуть проведені зустрічі з ними представників міської влади, які вручать героям почесних грамот, іменних відзнак тощо.

26 квітня планується проведення пам’ятної ходи від меморіального комплексу ліквідаторам аварії на ЧАЕС, що біля міської ради, до пам’ятного знаку на площі Соборній, де відбудеться панахида та мітинг. Також у цей день у музичній школі відбудеться концерт-реквієм з метою вшанування пам’яті загиблих під час Чорнобильської катастрофи та нагородження високими нагородами учасників ліквідації аварії.

Загальний кошторис на проведення усіх пам`ятних заходів 35-ї роковини Чорнобильської трагедії (вище їх перелік наведено скороченим) разом з виплатами соціальних допомог, придбанням квітів, виготовленням бігбордів та іншого виконком міської ради затвердив у сумі 69200 гривень.

Усі заходи будуть проведені з дотриманням протиепідемічних вимог.