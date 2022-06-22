Захищаючи Україну, смертю героїв загинули двоє бійців з Олександрійщини

Про це повідомив начальник відділу молоді і спорту Олександрійської міської ради, президент ПСК «Захист» Андрій Ярошевський, який особисто знав полеглих героїв, а також знайомий з їхніми родинами:

«Страшне горе прийшло в сім`ю Володимира та Тетяни Гоги з Онуфріївки.

20 червня в Луганській області загинув їхній єдиний син Володимир Гога.

Підрозділ з 27-ми бійців з автоматами протистояв навалі орків, які йшли на них з гранатометами, мінометами, танками, вертольотами… Першим (дещо раніше) там же загинув Віктор Севастьянов з с.Куцеволівки (Онуфріївська селищна громада Олександрійського району), а потім Володимир . Тіло Віті встигли евакуювати, а Володя вже три дні лежить в окопі, тому що його не можуть забрати з поля бою – на тому місці зараз стоять орки. Тож на даний час він вважається безвісти зниклим, поки не заберуть його тіло. А може, це там вже його могилка…

Тренерський склад патріотично-спортивного клубу «Захист» висловлює щирі співчуття родині чудового чоловіка, спортсмена і прекрасної людини. Дякуємо за патріота, за сина. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи… Слава Україні!», – повідомляє А.Ярошевський. «Голос Громади» приєднується до цих слів. Героям слава! Смерть ворогам!