«Захист» захищався і атакував

У м. Кременчуці відбувся Відкритий чемпіонат Кременчуцької ДЮСШ «Авангард» з кікбоксингу WAKO, присвячений Дню Соборності України, у якому успішно поборолась команда Олександрійського ПСК «Захист», повідомляє «Голос Громади».

Двадцять дев’ять спортсменів команди Олександрійського патріотично-спортивного клубу «Захист» взяли участь у змаганнях, виступивши у розділі лоу-кік та всі посіли призові місця. Більшість наших хлопців провели по два трьохраундових поєдинку.

За підсумком медальний залік має такий вигляд:

Перше місце – Тимофій Карпенко, Давід Невкипілий, Максим Гриценко, Денис Мунтянов, Владислав Козир, Богдан Ластівка, Девід Толочко, Нікіта Тертишний, Володимир Віоріка, Андрій Губанов та Денис Нестеренко.

ІІ місце – Матвій Додільний, Максим Комишов, Нікіта Шиндясов, Гліб Лебединець, Олексій Москаленко, Матвій Уткін, Семен Таценко, Владислав Жидовський, Станіслав Метошоп, Данило Кісельов, Гліб Братенчук, Денис Бірюков та Сергій Садівський.

ІІІ місце – Максим Деревянко, Данило Яковенко, Ярослав Андрієнко, Тимофій Павлученко та Володимир Лук’янов.

Команду до змагань готували тренери Сергій Торожнюк, Олексій Кравченко, Андрій Ярошевський та Артем Скрипник.

Організатори участі олександрійської команди вітають спортсменів та їхніх тренерів з гарним початком змагального року і дякують батькам за допомогу в організації поїздки, а господарям турніру – за щирий прийом та високий рівень його проведення.

(Фото В.Сулима, інфоресурс ПСК «Захист»)