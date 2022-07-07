Займання сухої рослинності сталося на Олександрійщині

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС в області долучалися до гасіння вогню на відкритих територіях Кіровоградщини.

5 займань сухої рослинності сталося на відкритій місцевості, а саме: Олександрійський район – с. Звенигородка й смт Олександрійське Олександрійської МТГ та смт Пантаївка Пантаївської СТГ; Голованівський район – смт Новоархангельськ та за межами смт Голованівськ.

Рятувальники нагадують про обережне поводження з вогнем, особливо в таку спеку.