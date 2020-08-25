Зайнятість та безробіття населення у сільській місцевості Кіровоградщини

Протягом січня-липня 2020 року послуги базових центрів зайнятості отримали 33,2 тис. зареєстрованих безробітних, у тому числі 43,2% (14,4 тис. осіб) мешканці сільської місцевості та 56,8 % (18,8 тис. осіб) жителі міських поселень.

Чисельність працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості становила 11404 особи, зокрема 59,9% (6831 особа) мешкали у сільській місцевості та 40,1% (4573 особи) проживали у міських поселеннях.

Для профілактики безробіття та пом’якшення дисбалансу на ринку праці державною службою зайнятості здійснюється професійна орієнтація громадян.

У січні-липні 2020 року профорієнтаційними послугами було охоплено 23,8 тис. осіб, які мали статус безробітного, зокрема 48,7% (11,6 тис. осіб) з числа сільських мешканців та 51,3% (12,2 тис. осіб) проживають у місті.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня безробітних вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості протягом січня-липня 2020 року професійне навчання проходили 1986 безробітних, з яких 66,2% (1314 осіб) мешканці сільської місцевості та решта (672 особи) жителі міських поселень.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру у січні-липні 2020 року взяли участь 4501 особа, з них 65,3% (2937 осіб) мешканці сільської місцевості та 34,7% (1564 особи) жителі міста.

Станом на 1 серпня 2020 року статус безробітного мали 18,2 тис. осіб, зокрема 34,2% (6,2 тис. осіб) сільські мешканці та 65,8% (12,0 тис. осіб) мешканці міських поселень.