Заклади освіти, де проживають вимушені переселенці, отримали побутову техніку

15 червня до Олександрії прибула фура з побутовою технікою для закладів освіти, де проживають вимушені переселенці, які виїхали із зони бойових дій.

Обладнання громада отримала безкоштовно у рамках проєкту «Демократичне врядування у східній Україні» (DG East) за програмою Агентства США з міжнародного розвитку USAID, що імплементується компанією “Кімонікс Інтернешенл Інк”.

Це: холодильники, сушильні машини, бойлери, пилососи, електрочайники, м’ясорубки, мікрохвильові печі, електричні плити, витяжки, телевізори, праски, генератори, комп’ютери та оргтехніка.

Побутові прилади з урахуванням потреб передали в 11 закладів освіти: дитячі садочки та гуртожитки фахових коледжів, у яких перебувають внутрішньо переміщені люди.

Окремим напрямком підтримки є надання комп’ютерної техніки для Олександрійського ЦНАПу, до якого передано 4 комплекти оргтехніки.

Найближчим часом в Олександрію надійдуть ліжка, матраци, постільна білизна та інше устаткування.

Джерело: Олександрійська міська рада