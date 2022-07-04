Законодавчі зміни: що треба знати про допомогу по безробіттю під час воєнного стану

Нещодавно було затверджено новий порядок нарахування допомоги по безробіттю під час воєнного стану.

Що змінилося і на чому треба наголосити?

– допомога по безробіттю призначатиметься з восьмого дня після реєстрації безробітного за його заявою. Однак допомога призначатиметься з першого дня під час дії воєнного стану та у період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;

– загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку — не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення;

– розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а в разі відсутності цих відомостей — довідок про заробітну плату;

– виплата допомоги по безробіттю на період участі у суспільно корисних роботах, громадських та інших роботах тимчасового характеру припиняється. Безробітним, які брали участь у таких роботах після їх виконання продовжується виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені законодавством.