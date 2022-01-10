Залишок вакцини в Олександрії для щеплення від COVID-19

За минулий тиждень в Олександрії проти COVID-19 щепилося 892 громадянина, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.

Із них 282 людини вакцинувалися вперше, 603 – отримали друге щеплення, 7 чоловік – щепилися третьою дозою.

Переважно містяни обирали вакцину Pfizer (474 особи), CoronaVac обрали 368 громадян, вакциною Moderna щепилося 50 чоловік.

Сьогодні залишок вакцин становить:

Pfizer – 1 902 дози;

Moderna – 620 доз;

Пункт масової вакцинації населення працює щодня з 9:00 до 15:00 години у фоє палацу культури «Світлопільський».