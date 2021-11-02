Залишилося 9 днів: зворотній відлік до кінця 180-денного терміну для спрощеного “розмитнення” авто “на єврономерах” розпочато

На сьогодні, 2 листопада, згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ оформлено понад 66 тис. авто “на єврономерах”. До Державного бюджету вже сплачено суму понад 2,3 млрд грн.

Нагадуємо, що скористатися спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто “на єврономерах” згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ можна по 10 листопада 2021 року включно.

Проте учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об’єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями по 08 лютого 2022 включно.

З детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися тут: https://bit.ly/3lPbQgf

Відеоінструкція з декларування авто на єврономерах в Особистому кабінеті: https://bit.ly/3fav1yB

Новина на офіційному сайті Держмитслужби: https://bit.ly/3BzeMn6