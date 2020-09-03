Замість «пакунку малюка» батьки Кіровоградщини можуть отримати грошову компенсацію

З 1 вересня 2020 року змінено механізм надання “пакунку малюка” з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію, повідомляє “Голос Громади”.

Цільова грошова компенсація одноразової допомоги становить 5 тисяч гривень.

Право на отримання грошової компенсації одноразової допомоги “пакунок малюка” мають:

– громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у яких народилась дитина та які разом з нею на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовились від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, ненародженому центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її вихованням;

– громадяни, які у 2020 році не отримали “пакунок малюка” в натуральному вигляді.

Для отримання одноразової грошової компенсації необхідно:

1) звернутися до відділення АТ КБ ПриватБанку для відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання та отримати спеціальну соціальну картку “Пакунок малюка”.

Для відкриття спеціального рахунку необхідно звернутись до найближчого відділення АТ КБ ПриватБанку, при собі мати паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та мобільний телефон.

2) подати до управління соціального захисту населення заяву із зазначенням реквізитів спеціального рахунка, за встановленою формою Мінсоцполітики (бланк заяви).

В районі заява з необхідними документами приймається уповноваженими особами сільських (селищних) рад, об’єднаних територіальних громад або подається в електронній формі.

До заяви необхідно додати:

– копію свідоцтва про народження дитини;

– копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).

За потреби до заяви додаються додаткові документи:

копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства) /посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.

До заяви в електронній формі подаються фотокопії вищевказаних документів.

Батьки або уповноважені особи мають право звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини.

Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в АТ КБ “ПриватБанк”.

Протягом 12 місяців після зарахування коштів на спеціальний рахунок, батьки можуть використовувати призначену грошову компенсацію у безготівковій формі виключно на придбання: дитячих товарів та товарів для породіллі.