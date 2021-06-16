Замовити страховий поліс на автомобіль вже можливо через Електронний кабінет водія

Живемо у період змін, пандемії та глобального переосмислення себе у цьому світі. Людство уже чітко розуміє, що майбутнє за онлайн-сервісами. Це не тільки полегшує життя громадян, але й допомагає зберігати своє здоров’я.

До переліку функцій в Електронному кабінеті водія долучили ще один корисний сервіс – замовлення страхового поліса на авто. Відтепер ви без проблем зможете укласти договір страхування транспортного засобу відразу в електронному функціоналі – не потрібно їхати в офіс чи чекати доставку. А за 2 тижні до закінчення терміну дії страхового полісу зміниться колір його позначки і ви зможете завчасно онлайн оформити новий. При цьому попередній договір діятиме до закінчення свого терміну.

А ще привабливим заохоченням є те, що громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси із знижкою. Головне – вказати документ, що підтверджує ці привілеї.

Сервісні центри МВС у постійному пошуку оптимальних шляхів отримання наших послуг. Тому Електронний кабінет водія постійно наповнюється новими «фішками» і користується неабияким попитом у водіїв транспортних засобів. Так, протягом минулого року його послугами скористалися понад 720 000 осіб, з початку поточного року – 315 000 осіб.

Нагадуємо, що в Електронному кабінеті водія можливо здійснити обмін та відновлення посвідчення водія, призначити належного користувача на авто, відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР, за необхідності – верифікувати водійські документи, отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та замовити індивідуальні номерні знаки.