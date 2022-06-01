Запрацювала гаряча лінія МВС для звернень рідних полонених, зниклих безвісти та загиблих військових

Сьогодні розпочала свою роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

Для прийому дзвінкі одночасно буде працювати десять телефонних ліній.

Кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.

Номер багатоканального телефону: 380894201866