Запрацював чат-бот від патрульної поліції, який викриватиме збут наркотиків по всій країні

DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — офіційний чат-бот від патрульної поліції у месенджері Telegram.
З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.
Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.
Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму https://t.me/drughunters_ukraine_bot у своєму Telegram і розпочати діалог.
опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).
А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.
Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.
Нагадуємо, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна.