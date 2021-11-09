Запрацював чат-бот від патрульної поліції, який викриватиме збут наркотиків по всій країні

DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — офіційний чат-бот від патрульної поліції у месенджері Telegram.

З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.

Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму https://t.me/drughunters_ukraine_bot у своєму Telegram і розпочати діалог. Читайте також: Ще дві смерті сталося в Олександрії у наслідок ускладнень від коронавірусної хвороби

Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:

населений пункт, адресу, за якою побачили потенційного зловмисника, опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.

Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію. Читайте також: Робота є: на Кіровоградщині шукають електромонтерів

Нагадуємо, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна.

Долучайтеся до важливої справи — повідомляйте про відомі вам випадки розповсюдження наркотиків.