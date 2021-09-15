Запрошення на творчу зустріч з поетесою в Олександрії

В Центральній міській бібліотеці м.Олександрії відбудеться творча зустріч з поетесою Людмилою Снітко (Карпусенко), повідомляє «Голос Громади».

Людмила Юріївна Снітко народилася в Олександрії, на даний час проживає в м.Кременчуку, входить до кременчуцької спілки літераторів «Славутич». Вона є авторкою ряду книг: «Жити, щоби любити» (2017), «Годинникові піски» (2020). Співавторка книг «Ангели світла» (2017) та «Terra інклюзія 2019».

Була учасницею та переможницею літературних конкурсів різного рівня, фіналісткою Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова – 2019».

Під час зустрічі, яка відбудеться 16 вересня 2021 року о 12-й годині в Центральній міській бібліотеці м.Олександрії (вул. Григорія Усика, 41), шанувальники поетичного слова дізнаються про життєвий та творчий шлях поетеси і ознайомляться з книгами Людмили Снітко «Жити, щоби любити» та «Годинникові піски».