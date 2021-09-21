Запрошуємо фотолюбителів до участі у конкурсі «Погодні явища Кіровоградської області»

Фотоконкурс «Погодні явища Кіровоградської області» проводиться з нагоди святкування 100-річчя національної гідрометеорологічної служби України (19 листопада 2021року).

Організатори Фотоконкурсу – гідрометеорологічні організації.

Мета Фотоконкурсу – поділитися яскравими фото унікальних погодних явищ, які спостерігалися по території Кіровоградської області.

УМОВИ УЧАСТІ

1. До участі у Фотоконкурсі запрошуються усі бажаючі, які займаються фотосправою.

2. Всі конкурсні фотографії повинні бути авторськими.

3. На світлинах повинні бути відображені різні погодні, оптичні, гідрологічні явища.

4. Роботи приймаються в електронному вигляді в форматі jpg, jpeg, png.

5. Фотографія може бути як у кольоровому так і у чорно-білому виконанні. Допускається обробка фото у графічних редакторах.

6. Фотографії, подані на Фотоконкурс, можуть бути відхилені від участі в конкурсі в наступних випадках: фотографії не відповідають тематиці та формату конкурсу; не авторське фото.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

1. Для участі у Фотоконкурсі необхідно надіслати фото у приватні повідомлення офіційної сторінки гідрометеорологічної організації в соціальній мережі Фейсбук, з поміткою “на Фотоконкурс”

2. Необхідно вказати прізвище автора, електрону пошту/контактний телефон, дату та місце, де була зроблена світлина.

3. Від одного учасника подається не більше 5 фотографій.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ

1. Початок проведення конкурсу: 7-10 вересня 2021 року.

2. Кінцевий термін подання фотографій: 1 листопада 2021 року.

3. Оголошення результатів конкурсу: 10 листопада 2021 року.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ І НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

1. Визначення переможця буде відбуватися за кількістю вподобань користувачів у соціальних мережах ( найбільше лайків на конкретній світлині – це світлина і визнається переможною, а автор Переможцем)

2. Переможець Фотоконкурсу буде нагороджуватися заохочувальними призами присвяченими 100-річчю національної гідрометеорологічної служби України.

Надсилайте світлини із погодними явищами Кіровоградщини в особисті повідомлення Кіровоградському обласному центру з гідрометеорології.

Кіровоградський ЦГМ залишає за собою право не публікувати надіслані фото в разі не відповідності умовам конкурсу!

Ми з нетерпінням чекаємо на Ваші роботи!

Фото будуть публікуватися в альбомі за цим посиланням

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=krop.meteo&set=a.4415372871886586