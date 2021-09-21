Запрошуємо фотолюбителів до участі у конкурсі «Погодні явища Кіровоградської області»
Фотоконкурс «Погодні явища Кіровоградської області» проводиться з нагоди святкування 100-річчя національної гідрометеорологічної служби України (19 листопада 2021року).
Організатори Фотоконкурсу – гідрометеорологічні організації.
Мета Фотоконкурсу – поділитися яскравими фото унікальних погодних явищ, які спостерігалися по території Кіровоградської області.
УМОВИ УЧАСТІ
1. До участі у Фотоконкурсі запрошуються усі бажаючі, які займаються фотосправою.
2. Всі конкурсні фотографії повинні бути авторськими.
3. На світлинах повинні бути відображені різні погодні, оптичні, гідрологічні явища.
4. Роботи приймаються в електронному вигляді в форматі jpg, jpeg, png.
5. Фотографія може бути як у кольоровому так і у чорно-білому виконанні. Допускається обробка фото у графічних редакторах.
6. Фотографії, подані на Фотоконкурс, можуть бути відхилені від участі в конкурсі в наступних випадках: фотографії не відповідають тематиці та формату конкурсу; не авторське фото.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
1. Для участі у Фотоконкурсі необхідно надіслати фото у приватні повідомлення офіційної сторінки гідрометеорологічної організації в соціальній мережі Фейсбук, з поміткою “на Фотоконкурс”
2. Необхідно вказати прізвище автора, електрону пошту/контактний телефон, дату та місце, де була зроблена світлина.
3. Від одного учасника подається не більше 5 фотографій.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ
1. Початок проведення конкурсу: 7-10 вересня 2021 року.
2. Кінцевий термін подання фотографій: 1 листопада 2021 року.
3. Оголошення результатів конкурсу: 10 листопада 2021 року.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ І НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
1. Визначення переможця буде відбуватися за кількістю вподобань користувачів у соціальних мережах ( найбільше лайків на конкретній світлині – це світлина і визнається переможною, а автор Переможцем)
2. Переможець Фотоконкурсу буде нагороджуватися заохочувальними призами присвяченими 100-річчю національної гідрометеорологічної служби України.
Надсилайте світлини із погодними явищами Кіровоградщини в особисті повідомлення Кіровоградському обласному центру з гідрометеорології.
Кіровоградський ЦГМ залишає за собою право не публікувати надіслані фото в разі не відповідності умовам конкурсу!
Ми з нетерпінням чекаємо на Ваші роботи!
Фото будуть публікуватися в альбомі за цим посиланням
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=krop.meteo&set=a.4415372871886586