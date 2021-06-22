Запрошуємо на цікаву екскурсію по енергетичних місцях Олександрійщини

Днями стартує краєзнавчий тур вихідного дня «Енергетичні місця Олександрії – Березівки – Приютівки», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Даний захід організовано Олександрійським громадським простором «КУБ» за підтримки міськради у рамках святкування Дня молоді.

Частина туру пройде у пішому форматі, а до віддалених локацій прямуватиме транспорт, який також задіяний у туристичному маршруті.

Тур тривалістю три години дасть змогу його учасникам побувати у різних куточках Олександрійщини, починаючи від козацької церкви та місця розташування міських курантів і закінчуючи церквою Йосипа Обручника та бузкової алеї маєтку Бжезьких.

Екскурсія стартує 26 червня о 10:00 годині.

Контактний номер для охочих долучитися до екскурсії: 097 763 69 18.