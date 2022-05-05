Запрошуються бажаючі на БЕЗКОШТОВНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ – кожного четверга

Про це повідомляє адміністрація Олександрійської Центральної міської бібліотеки:

«Якщо ви любите власноруч виготовляти різноманітні вироби і це вам подобається, то радимо вам відвідати цікаві безкоштовні майстер-класи. Бібліотекарі підготували для вас добірку цікавих МК, що проходять щочетверга о 15:00 год. за адресою вул. Григорія Усика,41 (читальна зала бібліотеки). Всі матеріали надаються».

За анонсами майстер-класів слідкуйте на сторінці бібліотеки: https://www.facebook.com/bibliotekaCB або https://www.facebook.com/mk.kreativ.ole

(Фото з архіву)