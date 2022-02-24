Запровадження воєнного стану в Україні: медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.
- Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.
- У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.
- Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.
- Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.
Зберігайте спокій, керуйтеся лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях.