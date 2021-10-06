Запроваджено універсальну “гарячу лінію” з підтримки батьків після пологів

Громадською організацією підтримки вагітності та материнства «ЛАДА» започатковано проєкт «Гаряча лінія підтримки батьків після пологів» у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Його метою є створення можливості отримання безконтактної, безпечної та безкоштовної підтримки і допомоги для батьків після пологів, щоб забезпечити здорове, активне материнство й батьківство.

Кожна родина з села, селища або міста, яка має новонароджену дитину, може зателефонувати за номером 0 800 500 313 та отримати відповіді на запитання в таких сферах:

– післяпологове відновлення жінки (ендокринологія; гінекологія);

– психологія;

– догляд за немовлям;

– материнство і COVID-19;

– грудне вигодовування;

– сон немовляти;

– перші документи дитини та соціальні виплати тощо.

Гаряча лінія розрахована на обох батьків та інших родичів, які піклуються про жінку та дитину в післяпологовий період.

Лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 19:00 години та в суботу з 9:00 до 16:00 години.