Запроваджено нові тарифи на послуги центрального ринку

На черговому засіданні виконавчого комітету затверджено нові тарифи на послуги комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок».

Як зазначалося на засіданні, необхідність підвищення тарифів виникла через зростання вартості їхніх складових – енергоносіїв, пально-мастильних матеріалів, електроенергії, мінімальної заробітної плати та ін. Перед цим тарифи коригувалися останній раз у 2019 році. За розрахунками управління економіки міськради, запропоновані економічно обґрунтовані розрахунки.

Наприклад, вартість торгового місця становитиме 12 гривень на день, торгової площі для контейнерів і кіосків – 120 гривень за 1кв. метр на місяць.

Тарифи вже діють, детально ознайомитися з ними можна у таблиці.