Заслужена «п`ятірка» галереї VashArt !

Олександрійська художня галерея VashArt урочисто відзначила 5 років від моменту заснування, повідомляє «Голос Громади».

З такої нагоди засновниця галереї Ірина Кваша організувала справжнє свято, на яке запросила всіх бажаючих – як причетних до світу мистецтва, так і звичайних його поціновувачів. І їх, слід відзначити, не бракувало: навіть найбільша за площею виставкова зала галереї ледве вмістила всю налаштовану на святкування публіку.

Що ж до «селебрейт-програми», то пані Ірина підійшла до неї ну дуже відповідально – у своїх кращих, вже напрацьованих за попередні роки, традиціях. Варто лише сказати, що головною «вишенькою» на цьому «ювілейному торті» з цифрою «5» була виставка акварелей відомого митця Максима Кісільова та присутність його самого на урочистості. Але всьому своя черга і тому ми не будемо применшувати заслуги й інших учасників святкового дійства.

Передусім – господиня балу. Ірина провела присутнім такий собі ретроспективний аналіз, екскурс в історію створення і становлення своєї галереї. А оскільки ця історія за прожиті 5 років обросла чималим вантажем подій і подробиць, то лекція пані Ірини, доповнена слайдами її власного виготовлення, вийшла цікавою, дотепною і… зовсім не короткою.

Тому ми з читачами зараз лише одним стрибком пройдемо той шлях, на якому спотикалась, падала і знову підіймалася засновниця галереї, коли у 2016 році вона нарешті отримала у власність омріяне приміщення, що колись давно належало олександрійському підприємству УТОС. Приміщення на вул. Чижевського, 8, єдиною перевагою якого було лише те, що воно… просторе. В усьому іншому будівля була просто не придатна ні для чого: руїна – одним словом. Але ця тендітна молода жінка від мистецтва, руки якої, здавалося б, нічого важчого, ніж пензлик чи олівець, тримати не здатні, взялася за справу не на жарт. І її азарту відповіли десятки друзів, однодумців-митців, меценатів, волонтерів. Колективна робота з капітального ремонту кипіла, не припиняючись ні на день і що цікаво – водночас, паралельно з будівельними роботами, галерея почала функціонувати за призначенням: тут проводилися виставки картин, інші культурні заходи: щороку таких було понад 20 ! Ну а що з цього вийшло на сьогодні – присутні у разючих змінах галереї могли пересвідчитися вочевидь.

Так, Ірина Кваша за покликанням, звісно ж, художниця. Але як це нерідко трапляється, коли людина талановита, то вона талановита в усьому. Зокрема і в організації ось таких культурних заходів. Тонкий смак тут відчувався в усьому: від загальної атмосфери, музичного супроводу і підбору виконавців (а це цікаві рок-музиканти групи «Фагнус фрог» і не менш гарний вокально-інструментальний дует «Мета», світло-музичне «Шоу мильних бульбашок», які кожен у свою чергу, вражали своєю майстерністю глядачів) та аж до презентації творчості спеціально запрошеного нею гостя-аквареліста. А представила пані Ірина публіці молодого і талановитого олександрійського художника Максима Кісільова, що називається, «в усій красі», не шкодуючи для цього яскравих епітетів.

Що ж до самого героя вернісажу, то він за весь вечір не промовив, мабуть, і двох десятків слів, відмовчуючись та лише скромно і стримано, але щиро посміхаючись у відповідь на всі слова, сказані на його адресу.

І так само без жодного слова, зосереджено провів на прохання Ірини майстер-клас: на очах у глядачів створив черговий свій акварельний шедевр. А потім, як і годиться, щедро роздавав автографи та фотографуватися зі своїми шанувальниками на пам`ять.

Один відомий американський рок-музикант сказав: «Розповідати про музику так же складно, як танцювати про архітектуру». Приблизно так само можна перефразувати цей афоризм і про живопис: гармонію кольорів і світлотіней важко передати словами – їх треба просто бачити і відчувати. Акварелі Максима – надзвичайно сочні, свіжі і повітряно-прозорі, їх не просто бачиш, ними ніби дихаєш. Не даремно він за кимось складеним рейтингом входить до двадцятки кращих акварелістів Європи і до десятки – українських. Олександрієць не лише за походженням, а й за складом душі, він чимало робіт написав саме «з натури» нашого міста, і ці роботи вже стали відомі далеко за його межами: Максим тривалий час творив своє мистецтво за кордоном, зараз живе і працює в України.

…Так минув вечір в галереї на відзначення її першої «п`ятирічки». Тим часом колекція з 24-х акварелей Максима Кісільова в ній залишається доступною для перегляду і її можуть побачити всі бажаючі.