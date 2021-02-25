Заступник голови Кіровоградської ОДА чергуватиме на “гарячій лінії”

У пятницю, 26 лютого, заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Шеремет відповідатиме на телефонні звернення мешканців Кіровоградщини. Повідомляє “Голос Громади”.

«Гаряча» телефонна лінія за номером 0 800 500 238 (вхідні дзвінки безкоштовні) з держслужбовцем працюватиме із 10:00 до 11:00. Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру.

Нагадаємо, заступник голови ОДА Сергій Шеремет відповідає за такі напрямки: соціально-економічного розвитку, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування населення, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами.