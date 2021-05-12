Днями, заступник міського голови Ірина Чемерис провела прийом громадян з особистих питань, повідомляє “Голос Громади” посилаюсь на пресслужбу міської ради.

Питання стосувалися напрямків роботи, якими опікується посадовиця, а саме питання стосувалися галузі культури та соціальних захист населення.

Олександрійців цікавила оренда кімнат для проведення гурткових занять та розширення спектру надання соціальних послуг в міському територіальному центрі.

Розглянувши звернення, Ірина Чемерис особисто поспілкувалася з містянами. У підсумку проведених зустрічей керівники підвідомчих структур отримали доручення вивчити всі можливі шляхи позитивного вирішення даних питання та надати відповідь громадянам у місячний термін.