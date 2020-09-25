Заступника голови Приютівської ОТГ нагородили Грамотою Верховної ради України

Сьогодні, 25 вересня, Ірину Чемерис – голову постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Кіровоградської обласної ради сьомого скликання відзначили Грамотою ВР України, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської облради.

Нагородження відбувалося головою обласної ради Олександром Чорноіваненком та очільником Кіровоградщини Андрієм Назаренком.

Ірину Анатоліївну Чемерис – заступника Приютівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади з гуманітарних питань та соціальної політики Олександрійського району, нагороджено Грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок в утвердження засад місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток територіальної громади, активну громадську діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм.