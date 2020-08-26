Засудили бешкетника, який «організував» замінування торгівельного центру в Олександрії

Олександрійський міськрайонний суд виніс вирок мешканцю Олександрії за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху у людному місці міста, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Златопіль».

За матеріалами слідства, 12 травня минулого року підозрюваний зателефонував до поліції та повідомив про намір активувати вибухівку, що нібито знаходиться в смітнику поряд з ТЦ «Мандарин-плаза» по вулиці Братській.

Таким чином, чоловік намагався привернути увагу поліції й визнав свою провину. Хулігана засудили до одного року умовно.