Засуджено розкрадача могил в Олександрії

Про це йдеться в матеріалах Олександрійського міськрайонного суду, інформує “Голос Громади”.

У ході слідства з`ясувалося, що мешканець смт Олександрійське м. Олександрія на цвинтарі неодноразово руйнував могили, аби забрати звідти метал. Металеві вироби потім здавав на металобрухт.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження. Обвинувачений визнав свою провину. За його словами, дані дії здійснював через брак коштів й запевнив, що шкодує щодо скоєного.

Чоловіка засудили до трьох років умовно.