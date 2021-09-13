Завдяки роботі депутата озелениться освітній заклад Олександрії

Сьогодні, 13 вересня, депутатка Олександрійської міської ради від фракції “Європейська Солідарність” Левченко Ірина Вікторівна надала одному з навчальних закладів Олександрії посадковий матеріал для озеленення, повідомляє “Голос Громади”.

Ірина Вікторівна привезла в Олександрійський колегіум – спеціалізована школа та передала директору закладу близько трьох десятків саджанців декоративних дерев.

До висадки молодих дерев залучатимуться учні старших класів й вже за кілька днів на території школи підростатимуть катальпи та павловнії.

Колективна робота виховує у молоді спрямованість на самопізнання, власну активність, інтерес і повагу до праці інших, дбайливість, колективізм, зокрема формує уявлення про соціальну значущість праці та користь від неї.