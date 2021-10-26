Завершується навчання у Школі проєктного менеджменту

Завершився прийом заявок для участі в конкурсі ініціатив Приютівської територіальної громади і добігає кінця навчання у “Школі проєктного менеджменту”, про яке раніше повідомляв «Голос Громади». Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету в 2021 році становить 200,0 тис. грн., зазначають організатори цього навчання.

«Наприкінці вересня 12 найактивніших мешканців громади, які мали власні ідеї пройшли навчання у “Школі проєктного менеджменту”, організованого ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” за підтримки Чесько-українського форуму громадянського суспільства спільно з чеською неурядовою організацією “Team 4 Ukraine” і Тренінговим центром “Мозаїка”. Це десять активісток із Приютівської громади та дві – з міста Знам’янки.

У результаті навчання 8 учасниць впродовж жовтня розробили власні проєкти та отримали коментарі й рекомендації від українських і чеських експертів щодо покращення змісту заявок, удосконалення аргументування, опису очікуваних результатів проєктів:

1. “Домашнє насильство під час карантину. Не мовчи!”.

2. «ДоброДар допомагає». Створення соціального підприємництва.

3. Облаштування місця відпочинку по вулиці Набережній в смт Приютівка.

4. Організація Скейт-парку «ЕкстрімДзен».

5. Облаштування ігрового простору для дітей “Маленьким мрійникам” в селі Войнівка.

6. «Диджитал-золотий вік» навчальні курси комп’ютерної грамотності для поважних людей.

7. Організація зони відпочинку для скейтерів та велосипедистів в смт Приютівка.

8. Студія розвитку молоді “Viktory”.

Більше того, випускниця Школи, журналістка Ірина Балашова, скористалася менторською підтримкою у повній мірі і встигла отримати персональну консультацію з керівницею і тренеркою ГО “ОГІЦ”. У ході консультування Ірина змінила навіть тему проєкту до Приютівської ТГ та встигла написати ще одну, додаткову проектну пропозицію на всеукраїнський Конкурс грантів «Просвіта та діалог для розвитку демократії», що проводиться Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. А інша випускниця Школи, громадська активістка зі Знам’янки Ірина Варакута подала концептуальну ноту на конкурс “Молодих соціальних підприємців”, що проводився у рамках проекту “EU4Youth”.

“Власне на таку активність, що виходить далеко за межі місцевого фінансування, наша команда і розраховувала під час організації “Школи проєктного менеджменту”, – говорить керівниця проєкту Анна Орловська. Адже я вірю, що навчившись розробляти якісні проектні пропозиції громадські активісти зможуть залучати в громаду набагато більші інвестиції чим розмір бюджету всієї громади та вирішуватимуть суспільні проблеми оперативно та системно”.

Наразі навчання у “Школі проєктного менеджменту” завершується, але команда проєкту щиро вболіває за реалізацію ідеї кожної учасниці та слідкуватиме за результатами конкурсного відбору у Приютівській ТГ», – йдеться у повідомленні організаторів заходу.