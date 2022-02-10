Завершився термін пільгового розмитнення: штрафи за нерозмитнене авто

Днями офіційно закінчився термін пільгового розмитнення авто на європейських номерах. Тепер водіїв, які виїжджають на дороги на «євробляхах», активно штрафуватимуть.

Починаючи від сьогодні, всі авто, які були ввезені на територію України в режимі тимчасового ввезення або транзиту та не були заявлені до митного оформлення або не були вивезені за межі митної території України, будуть вважатися такими, що перебувають в Україні з порушеннями митного законодавства.

Стаття 481 Митного кодексу України передбачає штрафи за порушення термінів тимчасового ввезення авто на територію України:

авто на території України до 3 днів – попередження чи штраф 850 грн;

від 3 до 10 діб – 5100 грн;

від 10 до 20 діб – штраф 17 000 грн;

від 20 до 30 діб – штраф 85 000 грн;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн або конфіскація.

Стаття 470 Митного кодексу України скупить штрафи за порушення строків транзиту:

не більше доби – попередження чи штраф 170 грн;

від доби до 10 діб – штраф 3400 грн;

від 10 до 20 діб – штраф 8500 грн;

від 20 до 30 діб, видача без дозволу – 85 000 грн;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн або конфіскація.

Джерело: Аmpercar