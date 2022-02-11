Завтра – «Назад у майбутнє»

12 лютого у Палаці культури «Світлопільський» пройде театралізована концертна програма «Назад у майбутнє», повідомляє «Голос Громади».

Як зазначається організаторами заходу, концертна програма присвячена 5-річчю роботи творчого колективу Universal Art. Митці обіцяють: «Разом з Universal Art ви побуваєте у минулому і зазирнете у майбутнє. На вас чекають вокально-хореографічні постановки, мініатюри, гумористичні сценки і багато сюрпризів.

Гарний настрій і приємні враження гарантовані!»

Початок концертної програми о 12.00, вартість квитків – від 50 до 100 гривень. Адміністрація нагадує: розрахуватися за квитки можна готівкою і банківською карткою, у тому числі – так званою «ковідною тисячею» (програма «єПідтримка»).