Завтра олександрійські нацгвардійці святкуватимуть

Святкові заходи заплановані в Олександрії на 9 липня з нагоди дев`ятої річниці з дня заснування окремого загону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України, повідомляє «Голос Громади».

За інформацією командування підрозділу, урочисті заходи розпочнуться 9 липня о 8-й годині з шикування особового складу на плацу у місці його дислокації в Олександрії. Військові хвилиною мовчання вшанують пам`ять загиблих військових, покладуть квіти до місцевого меморіалу військової частини.

Далі урочиста частина заходів відбудеться для гвардійців у Палаці культури «Світлопільський» о 9-й годині, після чого там же пройде святковий концерт за участі митців міста та військових.