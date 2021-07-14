Завтра олександрійці очікують на циркові вистави

Пересувний цирк-шапіто отримав дозвіл від міської влади на проведення своїх вистав в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Гастролі цирку-шапіто «Шекера» заплановані в нашому місті з 15 липня по 1 серпня. Розташування традиційне – в районі стадіону «Ніка». За умовами отримання дозволу на проведення циркової програми, адміністрація колективу надаватиме пільги для безкоштовного перегляду вистав дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітям з родин учасників АТО/ООС.