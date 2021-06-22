Завтра стартують олександрійські «олімпійці»

23 червня цього року в Олександрії оголошено Олімпійським днем та затверджено план міських заходів для його проведення, повідомляє «Голос Громади».

Програма Олімпійського дня розпочнеться з урочистостей з його нагоди о 10-й годині на пл.Соборній.

Продовжить програму легкоатлетичний пробіг, який стартуватиме о 10-й год. 15 хв. до 10.45 по маршруту пл.Соборна – пр.Соборний – пл.Покровська – пр.Соборний – пл.Соборна.

Тим часом (з 10.15 до 10 год.30 хв.) на пл.Соборній проходитиме «Олімпійська руханка» серед вихованців закладів дошкільної освіти.

Показові виступи відділень Дитячо-юнацької спортивної школи №2 відбудуться там же з 10.45 до 11 год.15 хв.

Проведення всіх заходів буде забезпечене чергуванням медичного персоналу, охороною громадського порядку, супроводом учасників л/а пробігу, безпекою дорожнього руху. Рішення про проведення Олімпійського дня в місті ухвалив виконком Олександрійської міської ради з метою підтримки фізичної культури і спорту, як важливого чинника здорового способу життя. Організаторами та виконавцями проведення заходів Олімпійського дня виступають відділ молоді та спорту, управління культури і туризму, управління освіти міської ради.

А «Голос Громади» нагадує: нинішній, 2021-й рік «волею коронавірусу» став олімпійським у світовому масштабі (як відомо, через пандемію COVID-19 чергова ХХХІІ Олімпіада з календарного, за її традиційним проведенням, 2020-го року перенесена на нинішній). Отож вже 23 липня в столиці нинішньої Олімпіади Токіо запалає факел на головній арені Олімпійських ігор, що безумовно, не залишить байдужими і олександрійських уболівальників. А поки що (вже завтра) всі вони запрошуються долучитися ось таким способом до Всесвітнього олімпійського руху, одна лише сучасна історія якого веде відлік вже другого століття… «CITIUS! ALTIUS! FORTIUS!», – казали олімпійці стародавньої Еллади: «Швидше, вище, сильніше!» Від тоді цей олімпійський девіз залишається чинним аж третє тисячоліття.