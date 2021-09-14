Завтра в Одександрійській ДЮСШ-2 відкриється нова секція

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради дозволив Дитячо-юнацькій школі №2 відкрити нове відділення, повідомляє «Голос Громади».

Це буде відділення пауерліфтингу, яке планується відкрити з 15 вересня цього року за клопотанням адміністрації комунального закладу ДЮСШ №2. Для цього у спортшколі введено 0,5 штатної одиниці тренера-викладача з пауерліфтингу. Заняття у цьому відділенні (як і в інших секціях ДЮСШ-2) безкоштовні. Цей вид має певні вікові обмеження: у секцію пауерліфтингу запрошуються старші школярі.

(Довідка: Пауерліфтинг або паверліфтинг (англ. powerlifting: power — сила, і lift — підіймати) — силовий вид спорту, в якому спортсмен долає вагу. Паверліфтинг також називають силовим триборством. Пов’язано це з тим, що як змагальні дисципліни, в нього входять три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві і тяга штанги — які в сумі і визначають кваліфікацію спортсмена. При виступі порівнюють показники спортсменів в одній ваговій категорії. Оцінка йде за сумарною максимально взятою вагою у всіх трьох вправах. При однакових показниках перемогу присуджують спортсменові, який має меншу, порівняно з іншими претендентами, масу тіла).

(Фото з архіву «Голосу Громади»)