Завтра в Олександрії – класична вистава Полтавського театру

12 жовтня в Олександрійському театрі відбудеться благодійна вистава Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя «Украдене щастя», повідомляє «Голос Громади».

Показ благодійної вистави українського класика Івана Франка «Украдене щастя» в постановці полтавських акторів пройде у приміщенні Палацу культури «Олександрійський театр» 12 жовтня, початок о 13-й годині та о 18-й годині.

Дозвіл на проведення заходу надав виконком Олександрійської міської ради, розглянувши лист адміністрації Полтавського театру ім.М.В.Гоголя, за умови дотримання визначених законодавством заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби.