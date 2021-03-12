Завтра в Олександрії пройде чемпіонат області з армліфтингу

13 березня в Олександрії відбудеться відкритий чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від організаторів.

Змагання розпочнуться о 10-й годині в приміщенні Палацу спорту дитячо-юнацької спортивної школи №2.

У чемпіонаті братимуть участь спортсмени різних вікових категорій від 7 до 55 років. Про участь у чемпіонаті заявили армліфтери з Черкаської, Харківської, Київської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Переможці отримають кваліфікацію для участі у чемпіонаті України. Організатор змагань – громадська організація «Сильна Олександрійщина» за підтримки міського голови Сергія Кузьменка.

(Фото з архівів «Голосу Громади»)