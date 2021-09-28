Завтра в Олександрії: рок-концертом – по наркотиках!

В Олександрії пройде збірний рок-концерт «Рок проти наркотиків», повідомляє «Голос Громади».

Захід має офіційну назву мирного зібрання і проходитиме у вигляді концерту рок-виконавців. Його мета – привернути увагу до проблеми обігу наркотичних засобів та наслідків їх вживання серед молоді. Учасники: місцеві музичні гурти, а також хедлайнер заходу – німецький гурт «BrainWashed». Концерт проходитиме в Олександрії на площі Соборній 29 вересня, початок о 13-й годині.

Дозволяючи проведення цього заходу, виконком Олександрійської міської ради зобов’язує його організаторів дотримуватися вимог чинного законодавства щодо тиші в житлових районах та карантинних норм і обмежень, запроваджених постановами Кабінету Міністрів України на дату проведення. Ініціатором мирного зібрання є громадська організація «НМОТЦ «Журавель».