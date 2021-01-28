Завтра відбудеться чергова сесія Олександрійської міської ради

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Завтра, 29 січня, о 09:00 годині зберуться депутати Олександрійської міської ради 8-го скликання для проведення 4-ї сесії у новому році, повідомляє “Голос Громади”.

На розгляд сесії внесено ряд питань, серед яких:

Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки;

Про затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського сполучення в Олександрійській міській територіальній громаді;

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Про Звернення депутатів Олександрійської міської ради до Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості зростання цін на електроенергію, природний газ та інших житлово-комунальних тарифів для населення.

Та інші питання, що стосуються життєдіяльності громади міста.

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