Завтра відбудеться футбол олександрійських юніорів з Минаєм

Завтра, 19 лютого, відбудеться матч Всеукраїнських змагань з футболу серед команд U-21 клубів Української Прем’єр-ліги сезону 2020/2021 років Олександрія – Минай. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Гра пройде на стадіоні Олімп в Олександрії. Початок матчу о 13:00.
Арбітри матчу:
Головний арбітр – Солов’ян О.М. (Київ)
Асистенти арбітра – Трехліб Я.М. (Дніпро) та Жарий В.В. (Дніпропетровська область)
Четвертий арбітр – Федан Д.В. (Олександрія)
Спостерігач арбітражу – Абросимов Є.О. (Одеса)
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