Завтра відбудеться «пряма телефонна лінія» з першим заступником голови Олександрійської РДА

Завтра, 28 травня, відбудеться “пряма телефонна лінія” з першим заступником голови Олександрійської районної державної адміністрації Ковалем Юрієм Леонідовичем, повідомляє «Голос Громади».

З посадовцем можуть поспілкуватися мешканці Олександрійщини щодо вирішення важливих й нагальних питань для населення.

За даними сайту «Олександрійської РДА» свої питання олександрійці можуть задати з 15:00 до 16:00 години за номером 7-17-36.