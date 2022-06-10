Заявіть про себе: найбільший у світі конкурс “зелених” бізнес-ідей розшукує українських інноваторів

Заявіть про себе: найбільший у світі конкурс “зелених” бізнес-ідей розшукує українських інноваторівї

Українські стартапи, які займаються дружніми до довкілля проєктами, можуть подати заявку на участь у найбільшому у світі змаганні «зелених» бізнес-ідей ClimateLaunchpad.

Участь братимуть стартапи з 53 країн.

Команди змагатимуться за такими напрямами:

Sustainable Mobility — бізнес-ідеї, які каталізують перехід до сталої мобільності з використанням чистої енергії.

Circular Economies — проєкти, засновані на принципах відновлення та раціонального споживання ресурсів.

Urban Solutions — рішення для громад, що перетворюють міські середовища у декарбонізовані екологічні простори.

Clean Energy — зберігання енергії, розумні електромережі, інтеграція джерел енергії, вловлювання та зменшення викидів CO2, енергоефективність.

Food Systems — проєкти, що сприяють переходу до кліматично розумного виробництва харчів.

Adaptation & Resilience — продукти або послуги, що посилюють адаптивність та здатність реагувати на зміни клімату.

Blue Economy — ідеї, які приносять користь економіці та суспільству без шкоди океанам та прибережним районам (туризм, судноплавство, виробництво енергії та корисних копалин, рибальство та аквакультура тощо).

The Next Big Thing — інновації з потенціалом глобального впливу на клімат.

Найкращі ідеї отримають до 10 тис. євро винагороди. Шістнадцять найсильніших команд півфіналу потрапляють до акселератора ClimateLaunchpad.

Подати заявку на участь необхідно до 20 червня 2022 року включно за посиланням.