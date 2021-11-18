Збільшилося споживання інтернет трафіку серед домашніх користувачів

Споживання трафіку серед домашніх користувачів оптичного інтернету зросло на 10%

Тенденція в активному споживанні інтернету абонентами, підключеними до оптики, зберігається. Як свідчать дані Укртелекому, протягом жовтня один користувач, підключений до волоконно-оптичної мережі Укртелекому, щодоби використовував у середньому до 8 Гб інтернет-трафіку або понад 245 Гб за місяць, що на 10% більше, ніж рік тому.

Водночас, абоненти, підключені до високошвидкісного інтернету за технологією FTTB (підключення в багатоквартирних будинках), спожили трафіку на 18% більше, тоді як на FTTH (підключення поширене у приватній забудові) на 8%. У розрізі мідних технологій зростання споживання інтернет-трафіку за рік складає 6% загалом.

«Споживання інтернету зумовлюється швидкістю доступу та безвідмовністю з’єднання. Сьогодні ці якості забезпечує мережа волоконно-оптичного інтернету, яку ми активно розбудовуємо, охоплюючи нею нові населені пункти у різних регіонах України. Споживачі, підключені до оптики, незалежно від місцевості, сільської або міської, отримують можливість користуватися гігабітним інтернетом та активніше споживати цифрові послуги – розважальні, інформаційні й освітні, та державні», – прокоментував результати Денис Захаренко, директор з розвитку масового сегмента Укртелекому.

Нагадаємо, Укртелеком продовжує розвивати мережу оптичного інтернету. Для підключення до сучасного інтернету сотень населених пунктів за 9 місяців цього року вже прокладено понад 8 тисяч кілометрів оптичного кабелю. Тривають проєкти з переключення абонентів з мідної інфраструктури на оптичну в різних регіонах України.

Загалом же інтернетом від Укртелекому за різними технологіями користуються у понад 3300 населених пунктах країни.